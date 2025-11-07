俳優の新井浩文が赤堀雅秋の一人舞台「日本対俺２」で、俳優復帰を果たすことが７日までに分かった。同舞台の公式ＨＰに日替わりゲストとして新井の名前が表示されている。舞台は赤堀の１人舞台、山下敦弘監督の撮り下ろしロードムービーを主に、日替わりゲストとの即興劇も行われる。１２月２２日から２８日まで、下北沢のザ・スズナリで上演される。この日替わりゲストの１人が新井。新井は１８年に派遣型マッサージ店の女