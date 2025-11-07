アメリカ発のコーヒーチェーン「スターバックス」がいま、中国で苦戦を強いられています。背景にあるのは「中国発のコーヒーブランド」との激しい値下げ競争です。フードデリバリーの配達員がひっきりなしに訪れるこちらのお店。中国のコーヒーブランド、ラッキーカップです。記者「こちらのコーヒーなんですが、日本円でおよそ145円と、かなり安いです」ほかにも1杯およそ210円のあんこラテなど、低価格のメニューが並んでいます