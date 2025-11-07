【モデルプレス＝2025/11/07】モデルプレスの独自企画「今月のカバーモデル」で2025年11月のカバーモデルを務めたのは、現在放送中のテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（毎週火曜よる9時〜）で主演を務める俳優の大泉洋（おおいずみ・よう／52）、共演の宮崎あおい（みやざき・あおい ※「崎」は正式には「たつさき」／39）。7年ぶりの共演となる2人が語る互いの魅力、撮影ごとに積み重ねてきた夫婦役としての関係性に迫