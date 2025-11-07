【モデルプレス＝2025/11/07】歌手のあのが11月6日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ「ピタリ賞」ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】元アイドル「目が離せない」ピタリ賞獲得時の美脚際立つ衣装◆あの、脚線美際立つピタリ賞ショット公開あのは、同日放送された日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」2時間SPの「ゴチバトル」に出演。「偏食難易度MAXな中、海老とデザート攻めでなんと、ピタリ賞獲りました