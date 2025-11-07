【モデルプレス＝2025/11/07】歌手のhitomiが11月7日、自身のInstagramを更新。三男と東京ディズニーランドを訪れた様子を公開した。【写真】4児のママ歌手「幸せ溢れてる」三男との密着ショット◆hitomi、三男とディズニー満喫hitomiは「三男のペースに合わせてほのぼのディズニーを楽しみました」と報告。三男のお気に入りのアトラクション「ウエスタンリバー鉄道」に一緒に乗ったといい、三男の頭に頬を寄せた密着ショットを披