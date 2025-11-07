¥×¥íÌîµåDeNA¤Î¸µ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¹âÌÚË­»á¡Ê66¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯11·î6Æü¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¹¹¿·¤·¡¢¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤òÊÝÍ­¤·¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¡¦ÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤Ë¡ÖÀèÈ¯Å¾¸þ¡×¤òÄó¸À¤·¤¿¡£¡Ö¿Í¤ÎÎÉ¤µ¤¬¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ë½Ð¤ë¡×ÃæÀî¤Ï8·î¤Ë¹ñÆâFA¸¢¤ò¼èÆÀ¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÇ¯Êð¤Ï8500Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç¡¢¿ÍÅª¡¢¶âÁ¬¤ÎÊä½þ¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤£Ã¥é¥ó¥¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃæÀî¤Ï6Æü¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¡¢FA¸¢¹Ô»È