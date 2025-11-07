日本の靴下三大産地の1つ・兵庫県で、その7割を占める、全国でも有数の靴下生産地である加古川。その地で靴下ブランドを展開する企業が、陸上系人気ユーチューバーとコラボしたランニングソックスを数量限定で発売します。これは、加古川のユニバルが、兵庫県出身の陸上系ユーチューバー・中島怜利（れいり）さんとの連携により実現した、今年の神戸マラソンに合わせた取り組み。11月14日（金）・15日（土）に神戸国際展示場3