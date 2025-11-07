自身のインスタグラムを更新米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が日本時間7日、自身のインスタグラムを更新。愛犬デコピンとの画像を公開した。大谷が訪れたのは自身がスポンサー契約を結ぶニューバランス社と見られる。背後の液晶ボードには、大谷の写真とともに「Welcome Shohei Ohtani」と歓迎の文字が記されていた。デコピンはペットカートの上に利口に座っていた。大谷は3日（同4日）、ロサンゼルスで行われたワール