左から齋藤飛鳥、根本要（スターダスト☆レビュー）（C）NHK 『The Covers ザ・ビートルズ ナイトII』が、11月20日午後10時からNHK総合で放送される。カバーズ・ゲストに岡村和義（岡村靖幸×斉藤和義） GLIM SPANKY スターダスト☆レビュー。トーク・ゲストとして齋藤飛鳥が出演。ゲストが、ビートルズ愛を語り尽くす。【写真】『The Covers ザ・ビートルズ ナイトII』場面カットNHKの音楽番組「The Covers」が、