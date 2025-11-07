【新華社成都11月7日】中国ジャイアントパンダ保護研究センター綿陽基地（四川省綿陽市）が4日、都江堰、臥竜、雅安に続く同センターの4カ所目の拠点として試験運営を開始し、都江堰、臥竜神樹坪からパンダ13頭が移された。3年間の建設期間を経て完成した綿陽基地は綿陽科技城新区の鼓楼山生態公園に位置し、敷地は約120ヘクタール。パンダの生活に適した環境に50余りの飼育施設を有する。