バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX』に登場するキーアイテムを再現した商品が登場。劇中ボイスや楽曲を収録した「ターゲットジュエル」全4種の予約受付が、2025年11月7日(金)16時より開始されています。 劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX「ターゲットジュエル」 価格：各5,500円(税込)(送料・手数料別途)予