セントラル警備保障（CSP）は、クラウド録画サービス大手のセーフィーが設立した新会社「セーフィーセキュリティ」への資本参加および業務提携を発表しました。AIを活用した次世代の機械警備サービスの実現などを目指す取り組みです。2025年11月7日に株式を取得し、連携を強化していきます。 セントラル警備保障 セーフィーセキュリティへ資本参加・業務提携 CSPはこれまでもセーフィーとクラウド録画サービスの協