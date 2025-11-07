広島県警本部広島県警は7日までに、来庁者から現金を盗んだとして窃盗の疑いで、竹原署の巡査長増本慎也容疑者（31）＝同罪で起訴＝を追送検した。計約25万5千円の容疑を裏付けたとして捜査を終結した。県警は同日付で懲戒免職処分にした。追送検容疑は3〜7月、当時勤務していた竹原署大崎上島分庁舎（同県大崎上島町）で来庁者から現金を盗んだ疑い。県警によると、生活費などに充てていた。被害者は運転免許証の更新手続きな