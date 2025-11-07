お笑いコンビ「中川家」の礼二（53）が7日、ニッポン放送「中川家ザ・ラジオショー」（金曜後1・00）に出演。ジャングルポケット・おたけ（42）を昔から推していると明かした。今回のゲストは、おたけと相方の太田。おたけについて礼二が「ずっとかわいいなと思ってる。10年以上は推し続けてる。早かったでしょ？みんなより」と話すと、太田は「早かった。1番最初じゃないですか？おたけのこういう部分を…」とコメントした。