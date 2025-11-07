部下の既婚男性と複数回ホテルで密会していた前橋市の小川市長が、この問題について市民と意見交換するための「公開対話集会」に参加することを明らかにしました。前橋市小川晶 市長「今何が（市民の）皆さんが一番問題と思っているのかと、それを解決するためにどういった方法があるのかを考えていく機会にできたらなと思っています」部下の既婚男性とホテルで密会を繰り返していた前橋市の小川晶市長。きょうの定例会見で