韓国の火力発電所で、きのう、解体作業中の高さ60メートルのボイラーが倒壊し、これまでに3人が死亡しました。新たな映像を見ると、ボイラーはゆっくり崩れ落ちたようです。韓国南東部・蔚山市の火力発電所。高さおよそ60メートルのタワー型ボイラーがゆっくりと崩れ、黒い砂煙が上がっているのがわかります。消防によりますと、この事故で、ボイラーの解体作業をしていた作業員9人が巻き込まれ、これまでに3人の死亡が確認され、2