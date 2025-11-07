JRAは7日、香港国際競走（12月14日、シャティン）に選出され、招待を受諾したJRA所属馬2頭を発表した。9月28日のスプリンターズSで2着だったジューンブレア（牝4＝武英、父アメリカンファラオ）は香港スプリント。10月5日の凱旋門賞で5着だったビザンチンドリーム（牡4＝坂口、父エピファネイア）は香港ヴァーズ。