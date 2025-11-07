JR四国は7日、2024年度の線区別収支を公表した。岡山県と香川県を結ぶ本四備讃線（瀬戸大橋線、児島―宇多津）以外の17線区で赤字だった。赤字総額は、23年度比2億円増の138億円。運賃の値上げなどで旅客運輸収入は増加したが、設備投資の影響が出た。