´«¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ëÊ¡²¬¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤ÎµÈÅÄ½ãÆóÊÛ¸î»Î¡á7Æü¸á¸å¡¢Ê¡²¬»Ô¥­¥ê¥¹¥È¶µ¿®¼Ô¤ÎÃËÀ­³ÎÄê»à·º¼ü¤¬2020Ç¯¡¢¹´ÃÖ½ê¤Ê¤É¤Ç¶µëÒ»Õ¤òÌ³¤á¤ëËÒ»Õ¤Ë¼«¿È¤ÎÀ»½ñ¤ä¥í¥¶¥ê¥ª¤òÂ÷¤¹¡ÖÂð²¼¤²¡×¤òÊ¡²¬¹´ÃÖ½ê¤ËÉÔµö²Ä¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¿Í¸¢¿¯³²¤À¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©ÊÛ¸î»Î²ñ¤Ï7Æü¡¢µö²Ä¤¹¤ë¤è¤¦´«¹ð¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£4ÆüÉÕ¡£ÃËÀ­¤¬¿Í¸¢µßºÑ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¹´ÃÖ½ê¤Ï¼èºà¤Ë¡ÖºÆ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£´«¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï20Ç¯2