マンチェスター・ユナイテッドに所属する20歳MFコビー・メイヌーは今冬の去就が注目されている選手の1人だ。生え抜きでもあるメイヌーはクラブの未来を担う逸材としてファンからも大きな期待が寄せられていたが、現在は様子が異なる。ルベン・アモリム監督のチームでは出番がもらえぬ日々が続いており、今シーズンはここまでリーグ戦7試合に出場しているが、スタメンでのプレイはなく、すべて途中出場。プレイタイムはわずか138分