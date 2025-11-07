セブパシフィック航空は、ポップアップイベントを11月8日・9日にSHIBUYA109で開催する。インバウンド観光キャンペーン「Fly to Your Happy Philippines」の一環として、日本人にフィリピンの魅力をアピールする。フライトシミュレーション体験のほか、セブ島やボラカイ島、ボホール島、パラワン島へのバーチャル旅行が楽しめる。フィリピン往復航空券が当たる抽選会も実施する。セブパシフィック航空は11月から12月にかけて、札幌/