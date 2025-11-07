自身初のシルバースラッガー賞を逃したドジャース・スミス(C)Getty Imagesナ・リーグのシルバースラッガー賞が現地時間11月6日に発表され、ドジャースの大谷翔平がDH部門で選出された。エンゼルス時代を含む2021、23、24年に次いで3年連続4度目。日本人選手ではイチローを抜いて、単独最多となった。【写真】ワトソンさんが投稿した顔を寄せ合う大谷翔平夫妻の写真を見る2023年から始まったチーム部門では、ドジャースが2年連