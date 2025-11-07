阪神ドラフト4位の神村学園・早瀬朔投手（18）が7日、鹿児島県いちき串木野市内の同校にて指名あいさつを受けた。「やっと実感がわいてきた。選ばれたことがスタートではなく、ここから必死に練習して、一日でも早く1軍マウンドで投げられるように」高校日本代表経験のある右腕。U―18ワールドカップ（W杯）は3試合に登板して防御率0・00をマーク。最速151キロが魅力だ。担当の前田忠節スカウトからドラフト指名時のパスを