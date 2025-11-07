ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、１１月８日（土）にアイルランドのダブリンで行われる「リポビタンＤツアー２０２５」アイルランド代表戦に臨む日本代表の試合登録メンバー２３人を発表しました。１１月１日に行われた南アフリカ代表戦では、世界一のフィジカルを誇る相手に、ラグビーの基本となる縦への推進力やボールの争奪戦で完全に後手に回って、大敗を喫したエディーＪＡＰＡＮ。ヨーロッパツアーの第２戦