春節にオープンした、回転ずし大手「スシロー」の北京で4カ所目となる新店舗＝1月回転ずし大手「スシロー」を運営するフード＆ライフカンパニーズが7日公表した2025年9月期連結決算は、売上高に当たる売上収益が前期比19.0％増の4295億円、純利益は56.7％増の229億円だった。いずれも過去最高。国内は人気作品とのコラボ企画などが客足の増加につながり、中国や東南アジアの事業も好調だった。サンリオやチョコレートブランド