政府がガソリンスタンドの経営を支援する補助金を拡充する方向で調整していることが7日、分かった。ガソリン税の暫定税率廃止に向けた補助金の増額に伴い、損失が見込まれる中小・零細事業者を支える狙い。ガソリンを貯蔵するタンクの修繕や、会計システムの更新などに活用できる。2025年度補正予算案に盛り込む。