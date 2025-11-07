第2日、通算11アンダーで首位の畑岡奈紗＝瀬田GCTOTOジャパンクラシック第2日（7日・滋賀県瀬田GC＝6616ヤード、パー72）米ツアー通算6勝の畑岡奈紗が68で回り、67をマークした申ジエ（韓国）と通算11アンダー、133で首位に並んだ。1打差の3位に山下美夢有がつけた。日本ツアーの年間ポイントランキングをリードする佐久間朱莉は66と伸ばして鈴木愛、高橋彩華と並ぶ通算9アンダーの4位。荒木優奈が8アンダーの7位につけた。昨