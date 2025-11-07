韓国軍の軍楽隊が今月中旬に東京都内で開催される「自衛隊音楽まつり」への参加を見送ると日本側に伝えたことが分かった。自衛隊基地での韓国空軍機への給油支援が中止されたことが影響したとみられる。複数の防衛省関係者が明らかにした。９月の日韓防衛相会談で、防衛当局の人的交流を活性化し、韓国軍楽隊が参加することで合意していた。参加が実現すれば１０年ぶりで、防衛協力の推進につながるとの期待があった。給油支援