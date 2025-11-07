元NHKアナウンサーの青井実（44）が7日、フジテレビ系ニュース番組「Live Newsイット！」（月〜金曜午後3時45分）にMCとして生出演。妻のテレビ東京の相内優香アナウンサー（39）の第1子女児出産を祝福された。番組冒頭、三宅正治アナから促される形で、青井は「無事に子供が生まれまして。すいません。かわいいです」と照れた。スタジオの出演者から拍手が沸いた。そして「妻に感謝してます。ありがとうございます」と言って、