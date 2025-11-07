ナインティナイン岡村隆史（55）が、6日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1時）に相方の矢部浩之（54）とともに生出演。タレント勝俣州和（60）と初めて食事に行ったことを明かした。「勝俣さんと初めてご飯食べに行ったんですよ、プライベートで。その時は焼き鳥を食べたんですけど、勝俣さんって食べ方がちょっと違うって知ってる？」と相方の矢部に投げかけた。岡村は続けて「例えば