友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は旅先での出来事について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は友人たちと旅行でバリ島に遊びに来ました。海でたくさん遊んだ後、疲れた体を癒しにスパへ。主人公のマッサージは、ゲイの男性が担当してくれることに。施術を楽しみに待つ主人公ですが、この後担