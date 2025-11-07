7日早朝、福岡県朝倉市で、住宅1棟が全焼する火事がありました。焼け跡から男性1人の遺体が見つかりました。 午前5時前、福岡県朝倉市福光で、近所に住む人から「家が燃えている」と消防に通報がありました。消防が消火にあたり、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟が全焼しました。この火事で、住宅の1階部分から男性1人の遺体が見つかりました。警察によりますと、この家には89歳の男性が1人で住