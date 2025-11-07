【フジミ模型：「1/24 車NEXTシリーズ」新商品】 11月14日12時ごろ 発表予定 フジミ模型は、カーモデル「1/24 車NEXTシリーズ」の新商品を11月14日12時ごろに発表する。 今回同社の公式Xアカウント「フジミ模型【公式】」にて本内容を発表しており、完全新規金型の商品となることも伝えている。 なお車種などの情報は一切不明であるため、当日の発表に期待したい。