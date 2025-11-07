タレントの菊地亜美（35）が5日、自身のインスタグラムを更新。「気付けばインスタの更新空いてしまってた」と書き出し、愛用パンツの私服コーデをはじめ、「最近の仕事以外の日常」を紹介した。【写真】「最近ヘビロテしまくり」花柄ベロアパンツ使った菊地亜美の私服コーデ菊地は「毎日仕事と業務と子供達であっという間だけど、楽しんでます」と報告。そして「最近の仕事以外の日常」と複数枚の写真を投稿した。3、4枚目