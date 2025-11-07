７日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１０．２０ポイント（０．２５％）安の３９９７．５６ポイントと３日ぶりに反落した。中国貿易統計の下振れが嫌気される流れ。取引時間中に公表された１０月の貿易統計では、輸出と輸入がそろって市場予想を下回り、中でも米ドル建て輸出は前年同月比で１．１％減少し、前月の８．３％増からマイナス成長に沈んだ（予想は２．９％増）。これまでに発表された月次の