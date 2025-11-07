漁獲枠の上限を超えたため、今月から小型船によるスルメイカ漁に停止命令が出ていることを受け、鈴木農林水産大臣は、来年度の漁獲枠について「海域別や期間別の管理を検討したい」との考えを明らかにしました。小型船によるスルメイカ漁をめぐっては、青森県や岩手県の沖で豊漁となったことから、すでに今年度の漁獲できる枠を超えてしまったため、水産庁が今月始めに漁の停止命令を発出。北海道などでの漁の最盛期を迎える前に禁