7日、立憲民主党の長妻昭議員が生活保護費引き下げをめぐる判決に関して高市早苗総理を追及した。【映像】長妻氏「謝罪して」→高市総理が謝罪した瞬間（実際の様子）長妻議員は、国が2013〜15年に生活保護費を大幅に引き下げたのは違法だとした最高裁の判決を「前代未聞の判決」として「信じられないのは、政府は謝罪をしていただきたいと思うが、まだ謝罪されていない。ここで謝罪を高市総理、していただきたい」と迫った。