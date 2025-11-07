国会では衆議院・予算委員会が始まり、高市総理にとって初めての本格的な論戦がスタートしました。以前「ワークライフバランスを捨てて働く」と発言していた高市総理。異例の準備で臨んだようです。【写真を見る】高市総理が午前3時からの勉強会で衆院予算委員会に臨む午後からの野党の質疑は「物価高対策」がテーマに就任後初の本格論戦その1日は夜明け前から始まりました。記者「午前3時過ぎです。高市総理がいま公邸に入り