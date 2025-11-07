サンリオの人気キャラクター「はぴだんぶい」と、世界中で愛されるキャンディブランド「PEZ」、そして個性派ファッションブランド「ear PAPILLONNER」による夢のトリプルコラボが実現♡トートバッグやレインコートなど全5アイテムが登場します。かわいさと実用性を兼ね備えたアイテムは、2025年11月20日(木)より全国のear PAPILLONNER店舗およびPALCLOSETで発売開始♪ はぴだんぶい×PEZ×ear PAPILLONNER