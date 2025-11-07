中国電子情報産業発展研究院は3日、四川省成都市で「中国新型ディスプレー産業の質の高い発展指数（2025年）」を発表した。それによると、2024-25年の中国の新型ディスプレー産業が質の高い発展を遂げた都市トップ10のうち、トップ3に合肥、深セン、成都が並んだ。同指数によると、2024年の中国新型ディスプレー産業の生産額は前年同期比12％増の7400億元（約15兆9100億円）で、世界市場でのシェアは49％を超えた。パネル市場での