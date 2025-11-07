Cocomiが11月6日、自身のInstagramを更新。バイオリニストの堀内優里とゆるりとカフェに行った際に撮り合った写真を公開している。 （関連：【画像】Cocomi、知人撮影の写真で満面の笑み） CocomiはInstagramに「ゆりとカフェ行った時のお写真。フジ仲間ー！」と綴り、FUJIFILMのカメラで写真を取り合った写真を投稿した。 黒で統一され私服のCocomiがカメラを片手に笑顔で親指を立てる写真を皮切りに、電話をかけ