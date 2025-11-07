アメリカ代表を率いるマウリシオ・ポチェティーノ監督が、将来的にプレミアリーグに復帰することを希望しているようだ。英公共放送『BBC』が伝えている。これまでトッテナム、パリ・サンジェルマン、チェルシーなど欧州の名門で指揮を執り、2024年９月からアメリカ代表を率いる53歳のアルゼンチン人指揮官は、『BBC』の取材に対し、「プレミアリーグは世界最高のリーグだ」と評し、将来的な願望を述べた。「アメリカでの生活は