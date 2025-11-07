神戸学院大の上脇博之教授は7日、東京都中央区の産業廃棄物処分業「オネスト」が政治資金規正法が定める年間の上限額を超える企業献金をしたとして、同社代表取締役と法人としての同社に対する告発状を警視庁に郵送した。