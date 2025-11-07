閉幕日、大勢の来場者でにぎわう大阪・関西万博の会場＝10月、大阪市此花区の夢洲関西経済同友会は7日、大阪・関西万博を経済成長につなげるための提言を公表した。万博の理念を継承、発展させる取り組みが途切れないよう、日本国際博覧会協会（万博協会）の後継組織の設立を国や大阪府市、協会に要請。会場で披露した技術を社会実装につなげるため追体験できる場の設置も訴えた。万博が掲げた「いのち輝く未来社会」を実現す