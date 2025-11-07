三菱重工業の伊藤栄作社長は7日の決算会見で、日米政府が10月に公表した対米投資に関する文書について「具体的な話は聞いていない」と述べた。三菱重工は米原発大手による原子炉建設に関与する日本企業の候補に挙げられた。