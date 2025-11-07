ブルペンで投球練習する松山＝サンマリン宮崎野球の日本代表が7日、宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎で合宿2日目の練習を行った。韓国との強化試合（15、16日・東京ドーム）に向け、ブルペンでは抑え候補の松山（中日）や大勢（巨人）らが投球練習を見せた。投手と内野手の連係プレーを確かめる守備練習では、牧（DeNA）や小園（広島）は内野で複数のポジションに入った。家庭の事情で合流が遅れている岡本（巨人）は8