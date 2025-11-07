静岡県焼津市のＬＵＳＨジムに所属するプロボクサー・佐野遥渉（あゆむ）が７日、焼津市役所を表敬訪問。中野弘道市長にタイトル獲得を報告した。佐野は１０月２５日にキルギス共和国で行われた、ＷＢＡアジア・スーパーフライ級タイトル戦に出場。王者レイマート・タガカナオ（フィリピン）を３―０の判定で破り、チャンピオンに就いた。プロ生活で初めて１２ラウンドを戦ったが、「ずっと練習していたのでスタミナも問題なか