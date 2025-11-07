タレントのＳＨＥＬＬＹ（４１）が７日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。家族で生活拠点をオーストラリアに移した理由の１つは「お金」だと告白した。２０１４年に日本テレビのバラエティー番組ディレクター（当時）と結婚し、今は９歳、７歳、３歳と三姉妹のママ。ずっと「子供たちに海外の生活をさせてあげたいな」とうっすら思っていて、今夏オーストラリア西端の都市パースへ家族で移住した