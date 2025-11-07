第７３回民間放送全国大会が７日、名古屋のエスパシオナゴヤキャッスルで行われ、ジブリパーク監督の宮崎吾朗氏が記念講演を行った。演題は「テレビとラジオの未来、ジブリの未来」だが、話はＡＩの今後や現在の宮崎駿監督の模様など多岐に渡った。講演前に行われた式典では、国会のため出席できなかった高市早苗総理大臣の祝辞が読み上げられた。テレビ、ラジオを災害時の迅速かつ正確な情報提供を行える重要な社会基盤の一