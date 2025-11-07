◆プロボクシング▼ライト級（６１・２キロ以下）１０回戦今永虎雅―アルマンド・マルティネス（１２月２７日、サウジアラビア・リヤド）前日本ライト級チャンピオン・今永虎雅（２６）＝大橋＝が１２月２７日、サウジアラビア・リヤドで、ＷＢＡ世界同級３位アルマンド・マルティネス（３０）＝キューバ＝と対戦することが７日、都内会見で発表された。サウジアラビア総合娯楽庁が開催する「リアド・シーズン」のボクシングイ